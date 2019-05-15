Şok karar! Malatyaspor binasına silahlı saldırı şüphelileri serbest kaldı

Antalyaspor maçı için 16 Aralık 2018 tarihinde kampta olan Evkur Yeni Malatyaspor’un Orduzu Pınarbaşı’ndaki kulüp binasına gece saatlerinde tabancayla ateş açıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 3 kurşunun isabet ettiği kulüp binasına silahlı saldırıyla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Burak D., İsmail D., Ali Can D. ve Medet E. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haklarında, ‘İştirak halinde silahla gece yağmaya teşebbüs ve mala zarar verme’ suçlarından dava açılan 4 kişi, bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti yargılama sonunda 4 kişiyi delil yetersizliğinden dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakarak, duruşmayı eylül ayına erteledi.

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KULÜPTEN TEPKİ

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Kararın kanuna aykırı olduğunun ileri sürüldüğü açıklamada şöyle denildi:

“Tüm futbolcuların, idari ve teknik personelin, kulüp binasında bulunduğu esnada, kulüp binasının kurşunlanması; mahkeme yargıçları tarafından hayatın olağan akışı içinde değerlendirilerek tahliye kararı verilmiştir. Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu talihsiz karar, geleceğe yönelik olarak sorunları beraberinde getirecektir. Toplumsal bir olgu olan suç unsurunun karşılıksız bırakılması, futbolun paydaşlarını tehlike ile yüz yüze bırakacaktır. Yeni Malatya Spor Kulübüne karşı yapılan silahlı eylem ve tahliye kararı karşısında ilgili yargıçlara şu soruyu sormak isteriz. Malatya’nın en büyük sivil toplum örgütü olan Yeni Malatya Spor Kulübü’ne gerçekleştirilen silahlı eylemin, cezai karşılığı için futbolcu ya da yöneticilerin ölmesi mi gerekir? 14.05.2019 tarihinde verilmiş olan ‘kanuna aykırı ve garabet’ kararın takipçisi olacağımızı, tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna beyan ederiz.”

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