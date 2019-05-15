Şaşırtmadı! İngiltere’de ‘Yılın menajeri’ Pep Guardiola…

Kıran kırana şampiyonluk mücadelesiyle geçen Premier Lig’de sezonu Liverpool’un bir puan önünde tamamlayarak ipi göğüsleyen Manchester City’de Menajer Pep Guardiola önemli bir ödülün sahibi oldu.

Manchester City’nin başında üst üste ikinci kez lig şampiyonluğuna ulaşan Guardiola, Premier Lig’de ‘Yılın Menajeri’ ödülünün sahibi oldu. İspanyol teknik adam böylece bu ödülün üst üste ikinci kez sahibi oldu.

Düzenlenen ödül gecesine katılmayan Guardiola, gönderdiği görüntülü mesajda, ”Bu ödülü oyuncularımla ve Jürgen Klopp gibi bir teknik direktöre karşı kazanmayı başaran ekibimle paylaşmak istiyorum” dedi.

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino ve Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito Santo'yu geride bırakarak ödülün sahibi olan Guardiola, Premier Lig’in yanı sıra Lig Kupası’nda da zafere ulaştı. Manchester City sezonun son kupası için FA Cup finalinde Watford ile kozlarını paylaşacak.

Pep Guardiola tarihe geçti! Pep Guardiola, İspanya, Almanya ve İngiltere`de üst üste 2`şer şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. İlgili Haberi Oku