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Şampiyonluk kutlamasına Emre Akbaba damgası! Görüntülü arama ile destek verdiler…
Galatasaray

Şampiyonluk kutlamasına Emre Akbaba damgası! Görüntülü arama ile destek verdiler…

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular maç sonunda kaval kemiği kırılan ve sezonu kapatan Emre Akbaba'yı görüntülü arayarak kupa sevincini birlikte kutladı.

15 Mayıs 2019 23:18

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da futbolcular ve teknik heyet Emre Akbaba’ya büyük bir jest yaptı.

Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ağır bir sakatlık geçiren Emre Akbaba’nın formasını yedek kulübesine getiren Galatasaraylı futbolcular takım arkadaşlarına destek verdi.

Sarı kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü atan Feghouli yedek kulübesinden aldığı Emre Akbaba formasını tribünlere göstererek alkışlattı.

3-1 biten maçın ardından şampiyonluk seramonisi öncesi Galatasaray teknik heyeti, Emre Akbaba'yı da görüntülü görüşme ile kupa sevincine ortak etti. Kameranın elden ele dolaştığı statta tribünler de hep birlikte ‘Emre Akbaba’ tezahüratı yaparak genç futbolcuya destek verdi.

15 Mayıs 2019 Akhisarspor Galatasaray 1-3 (Ziraat Türkiye Kupası`nda şampiyon Galatasaray) Ziraat Türkiye Kupası`nda şampiyon Galatasaray... Geçen yılın şampiyonu Akhisarspor`u finalde 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup eden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası`nın sahibi oldu. Kupada 23. finalini oynayan sarı kırmızılılar 18.kez şampiyonluğa ulaştı. 57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı müzesine götüren Galatasaray 18 milyon TL`lik gelirin de sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 00:01 | 16 Mayıs 2019
Emre Akbaba galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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