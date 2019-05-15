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Şampiyon jimnastikçilerden belediye başkanına ziyaret
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Şampiyon jimnastikçilerden belediye başkanına ziyaret

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Jimnastik Federasyonu’nun Bursa’da gerçekleşen Federasyon Kupası’nda Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği elde eden Karşıyaka Belediye Spor Kulübü jimnastikçilerine teşekkür etti. Genç sporcuların başarılarıyla tüm ilçeyi gururlandırdığını belirten Tugay, “Başarılarınızın devamını bekliyoruz” dedi.

15 Mayıs 2019 11:08

Bursa'daki Federasyon Kupası'nda, gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Dilara Yurttaş, büyükler kategorisinde Türkiye ikincisi olan Doğa Ergöçmez ve geçen yıl aynı organizasyonda Türkiye şampiyonu olan İlayda Şahin, öğretmenleri Derya Öner Ağan eşliğinde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Başarılarını kentin belediye başkanı ile paylaşmak istediklerini belirten sporcular, belediye spor kulübü aracılığıyla kendilerine verilen destek için de Başkan Tugay'a teşekkürlerini iletti.

Elde edilen başarının kendilerini çok sevindirdiğini belirten Cemil Tugay, “Çok gururlandık, çok mutlu olduk. Başarılarınız devam etsin inşallah. Vücudunuza sağlık. Bu başarı tamamen size ait ve daha başarılı olmanız için elimizden geleni yaparız. Sonuna kadar yanınızdayız” diye konuştu.

Milli sporcu olmaları ve elde ettikleri başarılar sayesinde Kent Koleji'nde burslu olarak eğitim gördüklerini belirten öğrenciler, Karşıyaka Belediyesi adına daha çok kupa ve madalya kazanmak için çok çalışma sözü verdi. Ayrıca Dilara Yurttaş'ın Slovakya'da, Doğa Özgeçmez'in ise Slovenya'da mayısın son haftası gerçekleşecek dünya kupası mücadelelerinde Karşıyaka'yı ve ülkemizi temsil edeceği belirtildi.

Son güncelleme 11:33 | 15 Mayıs 2019
cemil tugay Jimnastik Federasyonu Karşıyaka Belediyesi
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