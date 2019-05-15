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Ryan Babel’den ilginç instagram paylaşımı! ‘Yeni durağım için…’
Beşiktaş

Ryan Babel’den ilginç instagram paylaşımı! ‘Yeni durağım için…’

Sezon sonu Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Ryan Babel'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

15 Mayıs 2019 21:49

İngiltere Premier ekiplerinden Fulham’ın formasını giyen Beşiktaş’ın eski golcüsü Hollandalı futbolcu Ryan Babel Instagram hesabından kafa karıştıran bir hikaye paylaştı.

Transferde adı Galatasaray ile anılan tecrübeli futbolcu, Instagram hikayesine “Yeni durağımın neresi olacağını bilmek ister misiniz? Kanalıma abone olun.” yazıp arka planına da içinde İstanbul da yazan departure tablosu olan bir fotoğraf paylaştı.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna’dan Beşiktaş’a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham’a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham’da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

Son güncelleme 21:49 | 15 Mayıs 2019
ryan babel
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