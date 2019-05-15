Red Bull Flick’te play-off turu nefesleri kesiti

Türkiye'nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda final zamanıgeldi. Tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick'te play-off turu sonunda büyük finale yükselen 8 takım belli oldu. Cantuğ ‘'Unlost'' Özsoy ve Berk ‘'Rip'' Tepe'nin sunumlarıyla twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanan play-off turu sonunda rakiplerini geçen 4takım, 18 Mayıs'ta düzenlenecek büyük finalde şampiyon olmak için ter dökecek.

Final şöleni 18 Mayıs'ta

11 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek play-off turunda, takım oyunu ve tecrübesini sergileyen 8 takım, final sahnesi için biletlerini aldılar. Red Bull Flick'in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak. Oyunseverler hem ünlü yayıncılarla tanışma fırsatı yakalayacak hem de düzenlenecek wild card turnuvasında kendi hünerlerini sergileme fırsatı bulacak. Red Bull Flick'in play-off turu ve monitörlerini AOC Gaming'in sağladığı final sahnesindeki mücadele Red Bull'un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr'den naklen yayınlanacak. Red Bull Flick final biletlerinin satışı Biletix’te devam ediyor.

Nefesleri kesen playoff turunu geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise şöyle:

IMPOSSIBLE

Xit-abnormalfingers-

Taking No Prisoners

Alem-i Akva,

Pandemium DEX

LOG Esports

ExpersioN

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