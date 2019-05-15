Mesut Bakkal: Sözün bittiği yerdeyiz

Spor Toto Süper Lig'de ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor, 33. haftada 19 Mayıs Pazar günü sahasında kritik Göztepe karşılaşmasına çıkacak. Müsabaka öncesi çalışmalarını İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde sürdüren yeşil-beyazlılarda, sakatlığı bulunan Barış Yardımcı haricinde tüm takım antrenmanda yer aldı.

Çalışma öncesi oyuncularıyla sahada mini bir toplantı yaparak maçın önemini hatırlatan Teknik Direktör Mesut Bakkal, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Morallerinin yüksek olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Nerede olduğumuzun farkındayız. Bizi bu maçın nerelere getireceğinin de farkındayız. Antalya'dan galibiyetle döndük. Morallerimiz yüksek. İyi oyun skora yansıdı. Hakettiğimizi düşünüyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Oyuncularımıza, taraftarlarımıza, camiaya güveniyorum. İyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Kazanmamızın neleri getireceğini biliyoruz. Detayına gitmeye gerek yok. Bazı maçlar tekniğin, taktiğin bittiği yerlerdir ve camia ile kazanılır. Böyle bir maça çıkacağız. Bunun haricinde farklı detaya gitmeye gerek yok. Çok büyük destek olacağına inanıyoruz. Hiçbir mazeretimiz yok. Geldiğim gün de dedim, taraftarlarımızdan benim tek istediğim şey son düdüğe kadar inanılmaz coşkuyla devam etmeleri gerekiyor. Aynı coşkuyu ve ilgiyi bekliyoruz. Biletlerin bitmesini yadırgamadım. Bursa'ya yakışan bu. Antalya maçında büyük bir avantaj yakaladık. Bunu da lehimize çevirmemiz gerekiyor. Bunu da hep beraber yapacağız. Oyuncularımıza güveniyorum. Kadroda revizyon olmayacak” diye konuştu.

Yeşil-beyazlılar, yarın 16.00'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.