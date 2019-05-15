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Manisa’ya soğuk oda terapisi
Spor Toto 2. Lig

Manisa’ya soğuk oda terapisi

TFF 2. Lig'de Play-Off maratonunda Tuzlaspor'u eleyip adını yarı finale yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibi Fatih Karagümrük'le oynayacağı ilk maç öncesi soğuk oda terapisi görüyor.

15 Mayıs 2019 12:59

Play-Off’ta pazartesi günü oynadığı 120 dakikalık Tuzla rövanşı sonrası cuma günü Karagümrük karşısına yarı finalin ilk maçında avantaj elde etmek için çıkacak Manisa temsilcisinde yönetim tüm imkanları seferber etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular, üst üste oynanacak maçlarda kaslarının daha çabuk toparlanması için tesislere getirilen Cryochamber cihazıyla eksi 160 dereceyi bulan soğuk oda terapisine girdi. Futbolcular, spor sonrasında toparlanmayı hızlandıran cihazda yorgunluk attılar. Manisa BŞB, Play-Off’tan 1. Lig’e çıkmayı başarırsa tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

15 Mayıs 2019 Manisa BBSK`da İsmail Haktan parlıyor TFF 2. Lig Kırmızı Grup`ta sezonu 3. sırada tamamlayan ve Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İsmail Haktan Odabaşı rüzgarı esiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:59 | 15 Mayıs 2019
Manisa Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig
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