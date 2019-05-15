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Kritik Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor

Kritik Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

15 Mayıs 2019 12:37

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor’un, Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatlarının, platinum B blok için 400, platinum A/C blokları için 350, VIP Gold Tribünü için 250, VIP Silver Tribünü için 200, kategori 1 için 85, kategori 2 için 75, kategori 3 için 70, kategori 4 için 60, kategori 5 için 50, kategori 6 için de 35 lira olduğu kaydedildi.

15 Mayıs 2019 İkisine de haksızlık Eski hakem Vahap Beyaz, Spor Toto Süper Lig`i 32. haftasını ve son zamanlarda çok konuşulan hakem olayları ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:38 | 15 Mayıs 2019
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