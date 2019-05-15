İsveç kraliçesi ‘Isabelle Haak’ VakıfBank’ta!

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank, geçtiğimiz sezon geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’de forma giyen 1999 doğumlu Isabelle Haak’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Ülkesinde ‘İsveç kraliçesi’ lakabıyla tanınan Isabelle Haak, 1.94 boyunda ve pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

VakıfBank’ın resmi internet sitesinden, ”Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’de forma giyen Isabelle Haak’ı renklerine bağladı. 1.94 boyundaki pasör çaprazı, gelecek sezon sarı-siyahlılar’ın başarısı için mücadele edecek. Haak’a VakıfBank’a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız’da başarılar diliyoruz” açıklaması yapıldı.

İşte VakıfBank’ın yeni transferi Isabelle Haak’ın kariyer özeti:

11 Temmuz 1999 yılında İsveç’in Lund şehrinde dünyaya gelen Isabelle Haak, voleybola Engelholms VS’de başladı. İsveç Ligi’ndeki ilk maçına 14 yaşında çıkan Haak, Engelholms VS’yle 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. İsveçli pasör çaprazı, İsveç’te oynadığı beş sezonun ardından 2016’da Fransız ekibi Beziers VB’ye transfer oldu. Fransız ekibinde bir sezon oynayan 19 yaşındaki oyuncu, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarını İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’de geçirdi. Isabelle Haak, 16 yaşından bu yana İsveç Milli Takımı’nda da forma giymektedir.

BİREYSEL BAŞARILARI

2014-15 İsveç Ligi: Yılın Oyuncusu

2015-16 İsveç Ligi: Yılın Oyuncusu

2016-17 Fransa Ligi: En Değerli Oyuncu

2016-17 Fransa Ligi: En İyi Pasör Çaprası

2016-17 Fransa Ligi: En Skorer Oyuncu

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