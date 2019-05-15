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Hollanda’da şampiyon Ajax
Dünyadan Futbol

Hollanda’da şampiyon Ajax

Hollanda'da ligin son haftasında deplasmanda De Graafschap'ı 4-1 yenen Ajax, şampiyon oldu.

15 Mayıs 2019 23:44

Hollanda 1. Futbol Ligi’nin 34. ve son haftasında Ajax, konuk olduğu De Graafschap’ı 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. De Vijverberg Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Ajax, 37. dakikada Lasse Schöne ve 44. dakikada Nicolas Tagliafico’nun attığı gollerle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Karşı takımın golünü ise 40. dakikada Youssef El Jebli kaydetti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Ajax, Dusan Tadic’in biri penaltıdan 67. ve 87. dakikalarda ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Ajax, aldığı bu galibiyetle puanını 86’ya yükselterek tarihindeki 34. şampiyonluğuna ulaştı. İkinci sıradaki PSV ise 83 puanda kaldı.

Son güncelleme 23:44 | 15 Mayıs 2019
ajax hollanda
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