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Hidayet Türkoğlu’ndan Pero Antic’e tebrik
Milli Takımlar

Hidayet Türkoğlu’ndan Pero Antic’e tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı seçilen Pero Antic'i tebrik etti.

15 Mayıs 2019 21:16

TBF’nin internet sitesinde yer alan mesajda Hidayet Türkoğlu’nun şu ifadelerine yer verildi:

“Türkiye Basketbol Federasyonu adına, oy birliği ile Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı görevine seçilen Sayın Pero Antic’i kutluyorum. Sporculuk kariyerinde yakın ilişkiler kurduğumuz Sayın Antic’e, ülkesi Kuzey Makedonya’da basketbolun daha popüler bir spor haline getirmesi konusunda her türlü katkıyı sunacağımı belirtmek isterim. Sayın Antic’e yeni görevinde başarılar diliyor ve oyunculuk kariyerinde edindiği tecrübeleri Kuzey Makedonya basketbolunun gelişimi için kullanmasını umuyorum.”

Pero Antic, 2015-2017 yıllarında Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko formasını da giymişti.

Son güncelleme 21:17 | 15 Mayıs 2019
hidayet türkoğlu Pero Antic
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