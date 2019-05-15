Hentbol Erkekler Türkiye Kupası | Beşiktaş Mogaz 22-21 Selka Eskişehir

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nın sahibi Beşiktaş Mogaz oldu. Hentbol Erkekler Ligi’nde de mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda Selka Eskişehir ile oynadığı finali 22-21 kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Beşiktaş Mogaz ilk yarıyı 12-10 bitirdiği karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü korumayı başardı. Toplamda 14, üst üste 6. kez Türkiye Kupası sevincini yaşayan Beşiktaşlı hentbolcular zaferi kendilerine destek veren taraftarla paylaştı. Kupayı tribünlere uzatan oyuncular basın mensuplarına poz verdi.

SALON: Celal Atik

HAKEMLER: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar

BEŞİKTAŞ MOGAZ: Hendawy, Pribak, Krsmancic, Tolga, Lasica, Tomic, Ramazan, Buljubasic, Onur, Doğukan, Baran

SELKA ESKİŞEHİR: Coşkun, (İbrahim), Alp Eren, Todorovic, Uğur, Yiğit, Milosevic, Jaballah, Samet, Peskov, Durmuş

DEVRE: 12-10

İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Alp Eren 2, Uğur, Todorovic, Peskov (SELKA Eskişehir Hentbol) / Buljubaciz, Krsmancic 3, Tomic (Beşiktaş Mogaz) İsveç kraliçesi `Isabelle Haak` VakıfBank`ta! Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci`de forma giyen Isabelle Haak`ı kadrosuna kattı. Ülkesinde `İsveç kraliçesi` lakabıyla tanınan 1.94 boyundaki genç oyuncu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. İlgili Haberi Oku