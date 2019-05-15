Minik taraftarın fotoğrafı gündem olmuştu! Fenerbahçe açıklama yaptı

Galatasaraylı minik taraftarın fotoğrafı bugün sosyal medyada gündem oldu. Minik öğrencinin, okulla ile birlikte gittiği Fenerbahçe Ülker Stadyumu gezisinde giydiği sarı-kırmızılı kopşonlu ters çevrilmiş olarak fotoğrafı sosyal medyaya düşünce, Galatasaraylı yönetime iletildi.

Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, yaptığı çağrıda minik taraftarın bulunması halinde kendisine haber verilmesini istedi. Adının Duhan Emir olduğu öğrenilen miniği ailesine ulaşıldı ve Başakşehir maçına çağrıldı.

Fenerbahçe Kulübü de durumla ilgili olarak Twitter’dan açıklama yaparak, minik öğrencilerin olduğu bir fotoğraf yayınlayarak hangi takımlı olursa olsun statta istedikleri formalarla gezebileceklerini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü’nün yaptığı açıklama ve yayınladığı fotoğraf şöyle;

“Bugün sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan suni gündem üzerine bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen stat ve müze turuna katılan bir çocuğumuzun fotoğrafı üzerinden yanlış bir algı yaratılmaktadır.

Uzun süredir gerçekleştirdiğimiz stat ve müze turlarında birçok takım taraftarları çocuğumuz rahatlıkla ve mutlulukta geziye katılmakta, Fenerbahçemiz ile tanışmakta, tarihimizle buluşturulmaktadır. Bugüne kadar stadımızı gezen binlerce çocuğumuz hiçbir engel ve sorunla karşılaşmadan stadımızdan mutlulukla ayrılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hangi takımı tutarsa tutsun, tüm çocuklarımız bizim çok özel ve önemlidir; çocukların yer aldığı her konu ve organizasyon da en hassas noktamızdır.

Bu noktada Galatasaraylı çocuğumuzun yaşadığı söylenen ‘kıyafetini ters giydirme’ konusunun kulübümüz ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu turlarda bu tip olayların bir daha yaşanmaması için kulübümüz dışında turlarda görev alan üçüncü parti yetkili ve ilgililere de gerekli uyarılar yapılacaktır.

Kapılarımız hangi takımın taraftarı olduklarından bağımsız olarak tüm miniklerimize her zaman sonuna kadar açıktır.”