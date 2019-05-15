Galatasaray Başakşehir maç bileti satışa çıktı mı? GS Başakşehir bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig’de 33. hafta maçları arasında Galatasaray Başakşehir mücadelesi de yer alıyor. Zorlu maratonda eşit puana sahip iki ekip karşılaşması şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Galatasaray Başakşehir maçının biletleri ve fiyatları için araştırmalar başladı. Peki, Galatasaray Başakşehir maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Bilet satışları, 14 Mayıs Salı günü saat 15:00'da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00'da sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Mayıs Cumartesi 19:00'dan sonra Medipol Başakşehir kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR BİLET FİYATLARI

1. Kategori – 1.000,00 ₺

2. Kategori – 900,00 ₺

3. Kategori – 800,00 ₺

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4. Kategori – 800,00 ₺

5. Kategori – 750,00 ₺

6. Kategori – 600,00 ₺

7. Kategori – 400,00 ₺

8. Kategori – 300,00 ₺

9. Kategori – 250,00 ₺

10. Kategori – 175,00 ₺

11. Kategori – 150,00 ₺

Misafir – 150,00 ₺