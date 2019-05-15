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Galatasaray Başakşehir maç bileti satışa çıktı mı? GS Başakşehir bilet fiyatları ne kadar?
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Başakşehir maç bileti satışa çıktı mı? GS Başakşehir bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Başakşehir maçı 33. haftanın en kritik öneme sahip karşılaşması olarak dikkat çekiyor. Şampiyonluk maçı olarak bakılan mücadelede takımlarını yalnız bırakmak istemeyen futbol severler ise maç bileti arayışına girdi. Peki, Galatasaray Başakşehir maç bileti fiyatları belli oldu mu?

15 Mayıs 2019 20:47

Süper Lig’de 33. hafta maçları arasında Galatasaray Başakşehir mücadelesi de yer alıyor. Zorlu maratonda eşit puana sahip iki ekip karşılaşması şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Galatasaray Başakşehir maçının biletleri ve fiyatları için araştırmalar başladı. Peki, Galatasaray Başakşehir maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Bilet satışları, 14 Mayıs Salı günü saat 15:00'da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00'da sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Mayıs Cumartesi 19:00'dan sonra Medipol Başakşehir kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR BİLET FİYATLARI

1. Kategori – 1.000,00 ₺

2. Kategori – 900,00 ₺

3. Kategori – 800,00 ₺

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4. Kategori – 800,00 ₺

5. Kategori – 750,00 ₺

6. Kategori – 600,00 ₺

7. Kategori – 400,00 ₺

8. Kategori – 300,00 ₺

9. Kategori – 250,00 ₺

10. Kategori – 175,00 ₺

11. Kategori – 150,00 ₺

Misafir – 150,00 ₺

Son güncelleme 20:47 | 15 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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