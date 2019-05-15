Galatasaray Akhisarspor özet! Türkiye Kupası GS’nin (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray Akhisarspor maçı 3-1 sona erdi ve Türkiye Kupası’nı Galatasaray kazandı. Türkiye Kupası'nı 18. kez Galatasaray en çok kazanan takım ünvanını sürdürüyor. Ligde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor ise kupa ile veda etme şansını yitirdi. Akhisarspor 57'de Elvis Manu'nun golüyle 1-0 öne geçti.Galatasaray 64.dakikada Linnes'in ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Diagne'nin vuruşunda Fatih Öztürk gole izin vermedi. 77. dakikada Galatasaray'da Diagne ceza alanı içinde kaldı ve penaltı bekledi, hakem Suat Arslanboğa VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceledi. Galatasaray bir kez daha penaltı kazandı. Miguel Lopez kararın ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Akhisarspor 10 kişi kaldı. 80. dakikada Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltıyla Galatasaray durumu 1-1'e getirdi. Galatasaray 88.dakikada Feghouli'nin golüyle 2-1 öne geçti. 90+4 Diagne uzatmalarda durumu 3-1′ getirdi. İşte Galatasaray Akhisarspor özeti…

GALATASARAY AKHİSAR ÖZET İZLE

GALATASARAY AKHİSAR MAÇINDA KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ikinci yarısında ortalık karıştı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Diagne'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) gitti. VAR sonrası penaltı noktasını gösteren Suat Arslanboğa'ya Akhisarspor futbolcuları yoğun itirazda bulundu. Sinan Gümüş'ün penaltıdan attığı gol sonrası da gerginlik devam etti.

Pozisyonda Diagne'ye müdahalede bulunan Miguel Lopes, hakem Suat Arslanboğa'ya itirazını uzun süre sürdürdü. Bunun üzerine Suat Arslanboğa, Miguel Lopes'e çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Miguel Lopes, gördüğü kırmızı kartın ardından Galatasaray yedek kulübesine yöneldi. Fatih Terim'i alkışlayan Miguel Lopes, hakem Suat Arslanboğa'nın da önünde eğilerek selam verdi. Bu sırada Akhisarspor yedek kulübesinden fırlayan Bokila da Suat Arslanboğa'ya sert itirazlarda bulundu. Bunun üzerine Suat Arslanboğa, Bokila'ya da sarı kart gösterdi.

Suat Arslanboğa, gol sonrası Sinan Gümüş'e topu atan Fatih Öztürk ve itirazlarını sürdüren Güven Varol'a da sarı kart gösterdi. Akhisarspor futbolcuları, hakemi bir süre alkışladıktan sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmanın son düdüğünden sonra da iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti. Özellikle Bokila ve Manu'nun, oldukça sinirli oldukları gözlendi. Diagne'nin üzerine yürümek isteyen Manu, futbolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.