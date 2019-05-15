Türkiye Kupası maçı ne zaman? Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Akhisar finali ile Türkiye Kupası sahibini buluyor. Son şampiyon ünvanına sahip Akhisar bu sezon Süper Lig’de küme düşmesine rağmen Sivas’a iddialı şekilde geldi. İki kulvarda emin adımlarla yürüyen Galatasaray ise kupayı kazanarak ligde son iki haftaya moralli girmek istiyor. Sadece iki klübün taraftarı değil tüm Türkiye tarafından sonucu merakla beklenen Galatasaray Akhisarspor maçı detayları haberimizin içerisinde yer alıyor. Galatasaray Akhisar maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Kupası maçı ne zaman?
GALATASARAY AKHİSAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Galatasaray ile Akhisarspor Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak final müsabakası, ATV'den yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
GALATASARAY AKHİSAR İLK 11
Akhisarspor’un 11’i: Fatih, Vrsajevic, Zeki, Caner, Rotman, Kadir Keleş, Miguel Lopes, Barbosa, Güray, Sissoko, Manu
Galatasaray’ın 11’i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.
KUPADA SON ŞAMPİYON AKHİSAR
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kostantinos Mitroglou, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.
Kupada geçen sezon Diyarbakır'da oynanan finalde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.
GALATASARAY 23. KEZ FİNALDE
Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23. kez finalde mücadele edecek.
Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, bu maçların sadece 5’ini kaybetti.