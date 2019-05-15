Türkiye Kupası maçı ne zaman? Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Akhisar finali ile Türkiye Kupası sahibini buluyor. Son şampiyon ünvanına sahip Akhisar bu sezon Süper Lig’de küme düşmesine rağmen Sivas’a iddialı şekilde geldi. İki kulvarda emin adımlarla yürüyen Galatasaray ise kupayı kazanarak ligde son iki haftaya moralli girmek istiyor. Sadece iki klübün taraftarı değil tüm Türkiye tarafından sonucu merakla beklenen Galatasaray Akhisarspor maçı detayları haberimizin içerisinde yer alıyor. Galatasaray Akhisar maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Kupası maçı ne zaman?

GALATASARAY AKHİSAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Galatasaray ile Akhisarspor Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak final müsabakası, ATV'den yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

GALATASARAY AKHİSAR İLK 11

Akhisarspor’un 11’i: Fatih, Vrsajevic, Zeki, Caner, Rotman, Kadir Keleş, Miguel Lopes, Barbosa, Güray, Sissoko, Manu

Galatasaray’ın 11’i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

KUPADA SON ŞAMPİYON AKHİSAR

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kostantinos Mitroglou, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Diyarbakır'da oynanan finalde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.

CANLI İZLE | Akhisarspor Galatasaray maçı (Ziraat Türkiye Kupası Final) Akhisarspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Akhisarspor Galatasaray maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz... Ziraat Türkiye Kupası`nda şampiyon belli oluyor. Ligde zirve mücadelesi veren Galatasaray ile kupanın son şampiyonu Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Akhisarspor Galatasaray maçının saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak eden futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası`ndaki final maçının tüm detaylarını dakika dakika SKOR`dan takip edebilir. Sivas 4 Eylül Stadı`nda oynanan Akhisarspor Galatasaray maçının canlı izle linki de haberimizde... İlgili Haberi Oku

GALATASARAY 23. KEZ FİNALDE

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23. kez finalde mücadele edecek.

Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, bu maçların sadece 5’ini kaybetti.