Final Four heyecanı İstanbul’da yaşanacak

Basketbol dünyasının kalbinin attığı Turkish Airlines Euroleague yarı final ve final heyecanı İstanbul’da Emaar alışveriş merkezinde tüm basket severlerle paylaşmaya hazırlanıyor.

17 Mayıs Cuma günü başlayacak ‘Final Four'a özel etkinlik, çeşitli basketbol oyunları ve DJ performansı ile devam edecek. Heyecanın doruklarda yaşanacağı final maçlarını ise sevilen basketbol oyuncuları Caner Erdeniz, Aaron Harrison ve Göksenin Köksal ile birlikte Emaar'ın açık alanına kurulacak dev ekranında yer aldığı özel alanda ücretsiz izlenebilecek.

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yarışma sonunda kazanan 50 kişiye Caner Erdeniz, Aaron Harrison ve Göksenin Köksal imzalı basketbol topu hediye edilecek. 18 Mayıs Cumartesi günü de gün boyu basketbol aktiviteleri ve DJ performansı ile spor severler ile buluşacak, 19 Mayıs Pazar günü 18.30'da başlayacak üçüncülük ve ardından final maçı heyecanını basket severlerle birlikte yaşamaya davet edecek.

Program:

17 Mayıs Cuma

10:00 – 17:00 : Basketball Games

15:00 – 18:30 : DJ Performance

17:30 – 19:00 : Basketball Players Activation

19:00 : Euroleague Semi-Final Match / Fenerbahce – Anadolu Efes

21:00 : Basketball Games & DJ Performance