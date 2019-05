Final Four heyecanı başlıyor! 2019 Euroleague Final Four ne zaman? İşte maçlar…

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’in Final Four 2019’da eşleşmesi ile, basketbolseverlerinde THY Avrupa Ligi Final Four maç tarihleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. 2019 Euroleague Final Four maçları İspanya’da oynanacak. İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçları tarihleri ve Final Four hakkında merak edilenler…

FENERBAHÇE ANADOLU EFES FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği Final Four maçları, 17 Mayıs tarihinde oynanacak.

17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, 22.00'da ise CSKA Moskova-Real Madrid maçları ekrana gelecek. Bu karşılaşmaları Bein Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

Final karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar Günü oynanacak olan müsabakada, 2018-2019 yılının şampiyonu belirlenmiş olacak.

FENERBAHÇE ZALGİRİS’İ, ANADOLU EFES BARCELONA’YI ELEMİŞTİ

THY Avrupa Ligini lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final aşamasında Zalgiris ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmaları 3-1 önde kapatarak Final Four hakkını elde etmişti.

Anadolu Efes ise normal sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından Barcelona ile eşleşmişti. Anadolu Efes, toplamda 3-2’lik galibiyet elde ederek bir üst tura çıkmıştı.