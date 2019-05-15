Filip Novak: Üçüncülük ihtimali ne olursa olsun, sonuna kadar savaşacağız

Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Filip Novak, TED Trabzon Koleji’nde öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Söyleşinin ardından öğrenciler tarafından “Yılın genç kalecisi” ödülü Uğurcan Çakır’a, “Yılın genç savunma oyuncusu” ödülü Hüseyin Türkmen’e, “Yılın yabancı futbolcusu” ödülü de Novak’a verildi.

Okulda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, fotoğraf çektirip forma da imzaladı.

Kritik Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı Trabzonspor`un, Spor Toto Süper Lig`de 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. İlgili Haberi Oku

NOVAK: HEDEFİMİZ BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUTLAKA 3 PUAN

Törenin ardından Çek oyuncu Filip Novak, basın mensuplarına Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın sol bek oyuncusu, ligde iyi bir seri yakaladıklarını belirterek, “Eğer yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyorsak, içeride taraftarımız önünde oynayacağımız son maçı da kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz Beşiktaş maçında mutlaka 3 puan. Elimizden gelenin en iyisini saha içerisinde yapacağız” diye konuştu.

Novak, Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi vermelerine ilişkin, “Üçüncülük ihtimalinin yüksek ya da düşük olması açıkçası bizi çok düşündüren bir şey değil. Çünkü aramızdaki puan farkı 5 ve önümüzdeki 2 maçtan alabileceğimiz 6 puan var. Dolayısıyla üçüncülük ihtimali ne kadar olursa olsun, biz sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

“YENİDEN DÖNÜŞ OLACAK”

Gelecek yıl Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmelerinin kendi adına da çok mutluluk verici bir durum olduğunu vurgulayan Çek futbolcu, “Benim için yeniden Avrupa Ligi’ne dönüş olacak. Hem dışarıdaki hem de kendi ülkenizdeki oyuncularla oynamak bir futbolcu için gerçekten çok önemlidir. Dolayısıyla ben de bunu dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.

Novak, ligde en fazla gol atan savunma oyuncularının başında gelmesiyle ilgili ise, “Gol atmak her zaman çok güzeldir. Bundan daha önemli olan, takımımızın nasıl oynadığı ve kazanıp kazanmadığı. Dolayısıyla gol attığım zaman tabii ki mutlu oluyorum. Önümüzdeki hedefleri düşündüğümde, Avrupa Ligi’nde tur atlayıp, gruplara kalabilirsek çok daha mutlu olurum” değerlendirmesinde bulundu.