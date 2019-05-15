Eljif Elmas’ın kaderi belli oldu!

Sercan Hamzaoğlu / Avrupa'da birçok kulübün transfer radarında olan ve yeni sezonda satılması beklenen Eljif Elmas'la ilgili planlara Sözcü ulaştı.
Hem oyuncu hem de yönetim Eljif Elmas'ın transferine sıcak bakıyor. 15 milyon euro bonservisten aşağı oyuncuyu satmaya düşünmeyen yönetim, futbolcunun mutluluğunu da düşünüyor.
Takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Eljif'in maaşı makul bir seviyeye çıkarılacak.
Hem maaşı artırılacak hem de sözleşmesi uzatılacak
2020 yılında sözleşmesi sona eren Makedon futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten bonuslar hariç yıllık 400 bin Euro'ya oynuyor.
Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve forma giyen isimler arasında en az kazanan Elmas'ın ücreti, maaş politikası da göz önünde bulundurularak 1 milyon Euro'ya çıkartılması bekleniyor.
Gelecek sezon sonunda sözleşmesi biteceği için değerli bir yıldızı bonservis bedeli olmadan elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimin, Elmas'a 4 yıllık yeni teklif götüreceği öğrenildi.