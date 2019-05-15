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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası Saadane’den hakem tepkisi: Türk futbolu adına utanç verici
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası Saadane’den hakem tepkisi: Türk futbolu adına utanç verici

Çaykur Rizespor'da forma giyen Marwane Saadane, Galatasaray maçında hakem kararlarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Saadane, Galatasaray maçında verilen kararların Türk futbolu adına utanç verici olduğunu söyledi.

15 Mayıs 2019 19:23

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Marwane Saadane, “Kalan iki maçta 6 puan alıp ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz” dedi.

Saadane, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Galatasaray maçındaki hakem kararlarının kendilerini olumsuz etkilediğini, hakemin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurup verdiği verdiği iki penaltı ve kırmızı kart kararının çok şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Saadane açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Olan her şeyi bizim gördüğümüz gibi herkes gördü. Karşılaşmanın hakemi gerçekten çok yanlış kararlar aldı. İki penaltı kararı gerçekten yanlıştı. Üstelik VAR'a gidip bu kararları vermesi Türk futbolu adına utanç verici.”

Ligde ilk 5 şanslarını kaybettiklerini vurgulayan Saadane, “Kalan altı puan var. Amacımız bunları kazanmak. Kalan iki maçta 6 puan alıp ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

Sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan 27 yaşındaki Faslı futbolcu, “Önceliğim Çaykur Rizespor. Yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Bunları düşünmüyorum. Sezonu iyi şekilde bitirmek istiyorum. Ardından gerekli görüşmeleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 20:40 | 15 Mayıs 2019
Çaykur Rizespor galatasaray saadane
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