Balıkesir Baltok’ta yeniden seçim kararı: Umarım bu koca çınarı yönetecek babayiğit talipler vardır

Borç yükü altında zor günler geçiren Balıkesir Baltok yönetimi, 9 Mayıs’ta yapılan olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmamasından ardından aynı kararı yineledi. Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci, istifa eden yöneticilerle kulüp tesislerinde yaptığı basın toplantısında, bir yıllık görev süresince yıprandığını ve sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Kulübün kayyuma gitmemesi için 31 Mayıs’ta camiayı yeniden kongreye taşıyacaklarını belirten Bahçeci, bir aday çıkmasını ümit ettiklerini anlattı.

Geçen hafta yapılan kongrede aday çıkmadığını hatırlatan Bahçeci, şöyle konuştu:

“Şu anda geldiğimiz süreç bir kongre oluyor ve talipli yok. Ben olacağını düşünüyorum. Biz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla tekrar bir seçimli olağanüstü kongre kararı aldık. Hepimiz istifa ettik ancak malum Nuno dosyası nedeniyle olan borcumuzun ödenmesi gerekiyor, transfer döneminden önce. İstifa edip görevi bıraktığımız takdirde bankayla olan süreçlerde, kredinin alınması noktasında sıkıntılar olabilir. Bu yüzden toplu istifa kararı almamıza rağmen yarıdan bir fazlamız göreve devam edecekler. Bu süreci yürütecekler ve 31 Mayıs’ta saat 16.00’de seçimli olağanüstü kongremizi var. Umarım bu koca çınarı tüm Türkiye ve Balıkesir içinde yönetecek babayiğit talipler vardır. O nedenle tekrar seçim kararı almış bulunuyoruz.”