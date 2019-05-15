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Altınordu Play-Off’u hedefliyor
TFF 1.Lig

Altınordu Play-Off’u hedefliyor

Spor Toto 1. Lig'de 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Son haftayı da kayıpsız şekilde bitirip play-off'ta olmak istiyoruz." dedi.

15 Mayıs 2019 12:47

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon içinde iniş çıkışlar yaşamalarına rağmen son haftalarda oyun anlamında iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi. Son dönemde istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve bunu skora da dönüştürdüklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

“Giresunspor’la oynayacağız. Kazandığımız takdirde her şey bizim lehimize gelişecek. Play-off’un içinde olacağız ve play-off maçları oynayacağız. Son haftayı da kayıpsız şekilde bitirip play-off’ta olmak istiyoruz. 5 yıldır bu ligdeyiz. Averajla veya 1 puanla play-off’u kaçırdığımız sezonlar yaşadık. Biz kazandıktan sonra rakiplerin hiçbirine bakmadan play-off’ta olacağımızı biliyoruz.”

Eroğlu, play-off’a kalmaları halinde takımına çok güvendiğini belirterek, “Play-off’ta yer alacak her ekibin şansları eşit. Bunu lehimize çevirmek için uğraşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi rakibimizin değil bizim ne yapacağımız önemli.” diye konuştu.

Ligde son haftaya 57 puanla 5. sırada giren Altınordu’nun yanı sıra 56 puanlı Gazişehir Gaziantep ve 55 puana sahip Adana Demirspor’dan ikisi daha play-off’ta mücadele etme hakkı kazanacak. Altınordu, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor’u yenmesi halinde play-off’a kalacak.

Aksi bir sonuçta İzmir temsilcisinin durumu Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor’un alacağı sonuçlara göre belli olacak.

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Son güncelleme 12:47 | 15 Mayıs 2019
altınordu Hüseyin Eroğlu Spor Toto 1. Lig
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