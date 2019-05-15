Altay’da son maç öncesi iki sakat

İki futbolcuyu riske atmak etmeyen teknik heyet Kappel ve Putsila’ya izin verdi. Sözleşmeleri devam eden kanat oyuncusu Kappel ve orta saha oyuncusu Putsila gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı terletecek.

Öte yandan yönetimin devre arasında futbol kariyerini sonlandırarak yardımcı antrenörlük görevine getirdiği Murat Uluç için bu hafta jübile yapmayı planladığı öğrenildi. Maçın cuma günü erken saatte başlayacak olması nedeniyle seyirci sayısının yeterli olmayacağını düşünen yönetim Murat Uluç’un jübilesiyle ilgili son kararını henüz vermedi.

Altınordu Play-Off`u hedefliyor Spor Toto 1. Lig`de 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor`la karşılaşacak Altınordu`nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Son haftayı da kayıpsız şekilde bitirip play-off`ta olmak istiyoruz. dedi. İlgili Haberi Oku