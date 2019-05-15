Akhisarspor’dan Suat Arslanboğa’ya çok sert tepki… ‘Allah belasını versin!’

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Akhisarspor’da maçın hakemi Suat Arslanboğa’ya büyük tepki vardı. Maçta çok konuşulan 2 penaltı ve Miguel Lopes’a kırmızı kart kararlarıyla damga vuran Suat Arslanboğa’yı protesto eden Akhisarlı futbolcular seremoniye katılmadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor kaptanı Güray Vural, Suat Arslanboğa için çok sert ifadeler kullandı. Kendilerini ligde küme düşüren hakemin de Suat Arslanboğa olduğunu söyleyen Güray Vural, ‘Galatasaray’ı tebrik ediyoruz. Bizim tepkimiz Galatasaray’a değil. Hakem zaten bizi ligden düşürdü kendisi sağ olsun. Bugün de kupayı Galatasaray’a hediye etti. 8-9 maçımızı yönetti 8’de 0 çektik. Galatasaray’ın 10 maçını yönetmiş Galatasaray kazanmış hepsini. Süper Lig’in en iyi hakemini finale vermeleri lazım, Süper Lig’in en iyi hakemi Suat Arslanboğa mı? Yazık. Yazıklar olsun Suat Arslanboğa’ya! Allah belasını versin” ifadelerini kullandı.

Akhisarspor Galatasaray maçında şok protesto! Akhisarspor futbolcuları takım halinde... Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Türkiye Kupası finalinde hakem kararlarını protesto eden Akhisarspor futbolcuları, seremoniye çıkmadı. Akhisarspor, daha sonra sahaya çıkarak Galatasaraylı futbolcuları tebrik ettiler. İlgili Haberi Oku

CANER OSMANPAŞA: ‘SİZİN RİZE’DE NEDEN MAÇI KAYBETTİĞİNİZİ’ BİLİYORUM DİYOR

Akhisarspor’un savunma oyuncularından Caner Osmanpaşa da hakeme isyan edenler arasındaydı. İşte Caner’in açıklamaları:

“Galatasaray’a bir şey demiyorum. Bize olsa biz de penaltıyı atarız kupayı alırız. Kararları hakem veriyor, onlarla ilgili bir durum değil. Lopes, Galatasaray oyuncusu olsa atamazdı oyundan. Suat Arslanboğa devreye girene kadar kupayı alacağımıza inanıyorduk. Her maç aynısı. ‘Bizi küme düşürdün’ diyorum. ‘Sizin Rize’de neden maçı kaybettiğinizi biliyorum’ diyor. Bizim taktiğimize geliyor olay. Bizi küme düşürdü, kupayı elimizden aldı.”