Akhisarspor Galatasaray maçında penaltı krizi! Fatih Terim, “Selçuk İnan atsın” dedi, Mbaye Diagne attı, kaçırdı!

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Galatasaray’la Akhisarspor karşı karşıya gelirken 65. dakikada Galatasaray 1-0 gerideyken bir penaltı kazandı. Martin Linnes’e Helder Barbosa’nın yaptığı müdahalede hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterirken topu Mbaye Diagne teslim aldı.
Yedek kulübesinden Fatih Terim vuruşu Selçuk İnan’ın yapması yönünde talimat verse de Diagne topun başına geçti. 65’te Diagne’nin vuruşunda Fatih Öztürk, kendi sağına giden topu başarıyla kurtardı. Tribünler vuruş öncesinde “Diagne, Diagne” tezahüratlarında bulunsa da yıldız golcü ikinci kez Fatih Terim’in talimatına uymamış oldu. Maçın 80. dakikasında Galatasaray bir penaltı daha kazandı, bu kez Sinan Gümüş topun başına geldi ve topu ağlara gönderdi.
Hatırlanacağı üzere geçen hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanında kazanılan penaltıda topun başına Diagne geçmiş, Sinan Gümüş ise kulübeden gelen talimatı aktarmaya çalışırken ikili arasında saha içinde tartışma yaşanmıştı.
Diagne topu ağlara gönderirken karşılaşmanın ardından Fatih Terim, “32 senedir hocayım ben, 32 senedir ne dediysem olmuş. Yine ne dersem o olur” açıklamasını yapmıştı. Hafta içinde basında Diagne konuya ilişkin sosyal medyadan bir özür mesajı paylaşmıştı.