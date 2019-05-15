Akhisarspor Galatasaray maçında penaltı krizi! Fatih Terim, “Selçuk İnan atsın” dedi, Mbaye Diagne attı, kaçırdı!

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Galatasaray’la Akhisarspor karşı karşıya gelirken 65. dakikada Galatasaray 1-0 gerideyken bir penaltı kazandı. Martin Linnes’e Helder Barbosa’nın yaptığı müdahalede hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterirken topu Mbaye Diagne teslim aldı.

Yedek kulübesinden Fatih Terim vuruşu Selçuk İnan’ın yapması yönünde talimat verse de Diagne topun başına geçti. 65’te Diagne’nin vuruşunda Fatih Öztürk, kendi sağına giden topu başarıyla kurtardı. Tribünler vuruş öncesinde “Diagne, Diagne” tezahüratlarında bulunsa da yıldız golcü ikinci kez Fatih Terim’in talimatına uymamış oldu. Maçın 80. dakikasında Galatasaray bir penaltı daha kazandı, bu kez Sinan Gümüş topun başına geldi ve topu ağlara gönderdi. Mbaye Diagne sosyal medyadan özür diledi! Çaykur Rizespor maçında penaltı atışı sırasında takım arkadaşı Sinan Gümüş ile tartışan Galatasaraylı futbolcu, özür mesajı yayımladı İlgili Haberi Oku

Hatırlanacağı üzere geçen hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanında kazanılan penaltıda topun başına Diagne geçmiş, Sinan Gümüş ise kulübeden gelen talimatı aktarmaya çalışırken ikili arasında saha içinde tartışma yaşanmıştı.

Diagne topu ağlara gönderirken karşılaşmanın ardından Fatih Terim, “32 senedir hocayım ben, 32 senedir ne dediysem olmuş. Yine ne dersem o olur” açıklamasını yapmıştı. Hafta içinde basında Diagne konuya ilişkin sosyal medyadan bir özür mesajı paylaşmıştı. CANLI YAYIN | Akhisarspor Galatasaray 1-0 (ikinci yarı oynanıyor) Akhisarspor Galatasaray maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz... Ziraat Türkiye Kupası`nda şampiyon belli oluyor. Ligde zirve mücadelesi veren Galatasaray ile kupanın son şampiyonu Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Akhisarspor Galatasaray maçının saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak eden futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası`ndaki final maçının tüm detaylarını dakika dakika SKOR`dan takip edebilir. Sivas 4 Eylül Stadı`nda oynanan Akhisarspor Galatasaray maçının canlı izle linki de haberimizde... İlgili Haberi Oku