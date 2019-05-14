Trabzonspor’a Sosa ve Pereira’dan iyi haber

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Trabzonspor’a, sakatlıkları bulunan Arjantinli oyuncu Jose Sosa ve Portekizli Joao Pereira’dan iyi haber geldi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor maçının son bölümünde sağ ön uyluk bölgesinde meydana gelen ağrı nedeniyle oyundan çıkan Jose Sosa’da, muayene ve çekilen MR sonucunda kas yaralanması tespit edilmediğini, sporcunun bugün koruma amaçlı salonda çalışacağını belirtti.

Sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) yaralanma bulunan Joao Pereira’nın ise tedavisinin tamamlandığını aktaran Güven, “Oyuncumuz bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.” ifadesini kullandı.

Yaşar Kibar Güven, uzun süredir sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi için ise “Sağ aşil bölgesindeki enfeksiyon nedeniyle iki hafta önce ameliyat olan oyuncumuzun rehabilitasyonu devam etmektedir. Bunun yanında yarasının iyileşmesi için hiperbarik oksijen tedavisi almaktadır” şeklinde görüş belirtti.