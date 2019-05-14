‘Tarih bu kulübü bu hale getirenleri unutmayacak’

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un başkanı Mehmet Yüksel yaptığı açıklamada, Süper Lig’in ardından haftalar önce 1. Lig’e de veda ettiklerini, gelecek sezon 2. Lig’de mücadele edeceklerini hatırlattı.

Destek olunmaz ve durum böyle devam ederse 2. Lig’de de durumlarının zor olacağını belirten Yüksel, “Geçmiş yönetim hatalarından dolayı kulüp zor duruma düşürülmüştür. Yapılan hatalar yargıdadır. Ben ve ekibim kimsenin sahip çıkmadığı, adeta kulübün terk edildiği bir dönemde göreve geldik. Kayyuma gidip kapanmasına gönlümüz razı olmadı. Çünkü Karabükspor bu ülkenin önemli bir kulübüdür ve birçok branşta büyük hizmetleri olmuştur. Ben ve ekibim, kulübü kimsenin destek olmamasına rağmen bütün maçlara çıkarttık. Yeri geldi cebimizden verdik. Hafta sonu sahamızda Gazişehir Gaziantep’i ağırlayacağız. Bu ligde son maçımıza çıkacağız. Karabükspor bu sonu hiç hak etmedi. Tarih bu kulübü bu hale getirenleri ve destek vermeyenleri unutmayacak” diye konuştu.

Çıktıkları 33 maçta galibiyet alamadıklarını, her maçta olduğu gibi son maçlarına da galibiyet için çıkacaklarını vurgulayan Yüksel, “Bu sezon sportif başarı gelmedi. Bu zaten bekleniyordu. Çünkü borçlar nedeniyle transfer tahtasını açamadık ve altyapı oyuncularıyla maçlarımıza çıktık. Ancak bizi mutlu eden taraf şudur, gerçekten ülke futboluna aslanlar gibi 25 oyuncu kazandırdık. Hepsi de tecrübe kazandı. Birçoğu milli takımlara davet edildi. Umarım önleri açık olur, umarım Karabükspor yok olmaz ve ülke sporuna katkı vermeye devam eder” ifadelerini kullandı.