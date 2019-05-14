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Pro Elit Ligi’nde en iyiler sahaya çıkıyor!
E-spor

Pro Elit Ligi’nde en iyiler sahaya çıkıyor!

16 takımın yarışacağı Pro Elit Ligi yarın başlıyor… Avrupa’nın ünlü takımlarının yanı sıra Başakşehir FK, Göztepe, Sivasspor ve Eskişehirspor da şampiyonluk istiyor…

14 Mayıs 2019 22:24

Geri sayım bitti! E-Spor dünyasının devleri Pro Elit Ligi'nde buluşuyor…

‘En'lerin Ligi olarak bilinen turnuvada Başakşehir FK, Göztepe, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi TFF takımlarının yanı sıra Team Aurora, Futbolist ve TOA gibi dünyaca ünlü takımlar da yer alacak.

16 takımın kıyasıya mücadelesinde 15 Mayıs'ta başlayacak olan turnuvanın ilk karşılaşması da yarın 22.30'da Twitch.tv/proeliteleaguetv adresinden canlı ve spikerli olarak yayınlanacak.

Vole'nin sponsorluğundaki futbol simülasyonu 07-15 Temmuz tarihlerinde son bulacak. Turnuvaya dahil tüm detaylar http://pel.nplesports.com adresinden takip edilebilecek.

Özel videoların yanı sıra ünlü yorumları ve haftanın golleri de instagram.com/proeliteleague/ ve twitter.com/proeliteleague hesaplarında olacak!

Son güncelleme 22:24 | 14 Mayıs 2019
Pro Elit Ligi
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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