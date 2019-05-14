MHK Başkanı Sabri Çelik: Sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri mayıs semineri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, seminer MHK Başkanı Sabri Çelik’in açılış konuşmasıyla başladı. Üç aydır görevde olduklarını hatırlatan Sabri Çelik, “Geçtiğimiz 10 haftada Süper Lig’de 90 müsabakaya sizlerin atamasını yaptık. Çok başarılı maçlar yaşadık ancak birkaç maçtaki kabul edilemez hatalar bizleri oldukça üzdü. Bunların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri aldık” ifadelerini kullandı.

“Zaman zaman üretilen komplo teorileri ile sizlerin üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Her maç sonunda kararlarınız en ince ayrıntıları ile sorgulanıyor” diyen Sabri Çelik, hakemleri şu sözlerle uyardı:

“Biz bunların hepsinin bilincindeyiz. Sizlerin yapmış olduğu görevlerin de ne kadar zor olduğunun farkındayız ve sizleri elimizden geldiğince destekliyoruz. Ancak, sezonun bu son bölümünde sizi destekleyemeyeceğimiz, hakemlik kurumunu yıpratacak hatalar yapmayın ve daha dikkatli olun. Peki, sizler neleri daha iyi yapabileceğinizin farkında mısınız? Nelere odaklanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Lütfen son iki hafta performansınızı ve dikkatinizi en üst seviyeye çıkarın. Bu bizlerin değil sizlerin elinde. Tüm bunları kendimiz için değil, sizin hakemlik kariyerlerinizin geleceği açısından söylüyorum. Bunları daha fazla düşünmek ve üzerinde çalışmak sizin için en büyük sorumluluktur. Eğer siz başarılı olur, sezonu başarılı kapatırsanız MHK talimatında yapılmış olan her türlü değişiklik sizin lehinize olur. Ancak, sezon içi genel performansınızda sorunlar varsa sezon sonunda siz de sorun yaşarsınız. Bunun olumsuz sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırsınız. Yaşayabileceğiniz bu sorunların sebebi talimatlarda yapılan değişiklikler değil, siz olursunuz. Bunu unutmayın. Sezon içinde yapılan hatalar da çok önemli olmakla birlikte, son haftalarda yapılan hataların etkisi ise daha büyük olmaktadır.”

Seminerde, hakemlere UEFA Hakem Kurulu üyesi ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından çeşitli başlıklar altında dersler verildi ve video test de uygulandı.

Seminer, hakemlerin Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan eşliğinde yaptığı antrenman ile sona erdi.