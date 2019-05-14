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Menemen Belediyespor yeni teknik direktörünü arıyor
Spor Toto 2. Lig

Menemen Belediyespor yeni teknik direktörünü arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrılırken arayışlar da başladı.

14 Mayıs 2019 12:27

25 Mayıs’ta olağanüstü genel kurula gidecek sarı-lacivertlilerde çalışmalara başlayan sportif direktör Cenk Laleci en kısa sürede yeni teknik adamın belirleneceğini açıkladı. Laleci, “Suat Kaya ile vedalaştık. Önümüzdeki yeni dönem için genç ve dinamik bir çalıştırıcı getireceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Bir yandan yabancı oyuncu taraması da yapan İzmir ekibinin Macaristan’ın Ujpest kulübünde görev yapan 24 yaşındaki Malili orta saha Alassane Diallo ile ilgilendiği öğrenildi. Menemen’de eski belediye başkanı, kulüp onursal başkanı Tahir Şahin ve yeni belediye yönetimi arasındaki Menemen Belediyespor gerginliği de devam ediyor.

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Son güncelleme 12:42 | 14 Mayıs 2019
Menemen Belediyespor TFF 2. Lig
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