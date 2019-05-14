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İngiltere Premier Lig

Manchester City’yi men edilme tehlikesi bekliyor

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu kutlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nden 1 yıl men edilme tehlikesi ile karşı karşıya.

SKOR DIŞ HABER 14 Mayıs 2019 11:42

New York Times gazetesi, İngiltere Premier Lig’de peş peşe iki kez şampiyon olan Manchester City’nin, UEFA Finansal Fair-Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi’nden 1 yıl men edileceğini iddia etti. UEFA’nın sona eren soruşturması sonrasında takımın suçlu bulunduğu öne sürüldü.

Alman Der Spiegel gazetesi, takımın mali usulsüzlük yaptığını ortaya çıkarmıştı. Eski Belçika Başbakanı Yves Leterme başkanlığında UEFA Kontrol Kurulu, iki hafta önce İsviçre’nin Nyon kentinde bir toplantı düzenledi. Delilleri inceleyen ve bir sonuç çıkarmaya çalışan ekibin Manchester City’i suçlu bulduğu ve takımın Şampiyonlar Ligi’nden 1 yıl men edileceği haberde kaydedildi.

Manchester City ise bütün suçlamaları reddedip herhangi bir yanlış yapmadığı konusunda ısrar etti. Pep Guardiola yönetimindeki takımın önümüzde ki sezon mu yoksa 2020-21 sezonunda mı Şampiyonlar Ligi’nden men edileceği hakkında kesin bir bilgiye haberde yer verilmedi.

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Son güncelleme 12:26 | 14 Mayıs 2019
ingiltere premier lig Manchester City
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