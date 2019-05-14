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Lakers’ın yeni koçu Frank Vogel oldu
NBA

Lakers’ın yeni koçu Frank Vogel oldu

Son 6 yıldır NBA play-off'larına yükselemeyen Los Angeles Lakers'ın yeni başantrenörü Frank Vogel oldu

14 Mayıs 2019 13:06

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers’ın başantrenörlüğüne Frank Vogel getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, normal sezonun ardından Sacramento Kings ile anlaşan başantrenör Luke Walton’ın yerine Frank Vogel ile sözleşme imzalandı.

Lakers tarihinin 27. başantrenörü olacak 45 yaşındaki Vogel, daha önce Indiana Pacers (2010-2016) ve Orlando Magic’i (2016-2018) çalıştırdı.

Tarihinde 16 şampiyonluk bulunan Lakers, yıldız oyuncu LeBron James’i kadrosuna kattığı 2018-2019 sezonunu 37 galibiyet, 45 mağlubiyetle bitirmiş ve üst üste 6. kez play-off’lara katılamamıştı.

13 Mayıs 2019 NBA`de konferans finallerinin adı belli oldu Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play off`larında Philadelphia 76ers`ı yenen Toronto Raptors ve Denver Nuggets`ı mağlup eden Portland Trail Blazers, serilerini 4-3 kazanarak konferans finaline yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:10 | 14 Mayıs 2019
Frank Vogel Los Angeles Lakers NBA
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