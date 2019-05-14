Kupada kazanan belli oluyor! Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası’nda finalin adının belli olmasının ardından kazanan da Çarşamba akşamı belli olacak. Geçen sezonun kupası şampiyonu Akhisar kupayı tekrar kazanmak isterken, iki kulvarda yarışa devam Galatasaray da Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek istiyor. Sonucu heyecanla beklenen karşılaşma için futbol severler Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda aramaları yapıyor. İşte Türkiye Kupası maçı için merak edilen detaylar…

GALATASARAY AKHİSAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Galatasaray ile Akhisarspor Çarşamba günü Sivas’ta karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak final müsabakası, ATV’den yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

KUPADA SON ŞAMPİYON AKHİSAR

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Kostantinos Mitroglou, Akhisarspor’a karşı forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963’ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Diyarbakır’da oynanan finalde Akhisarspor, Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.