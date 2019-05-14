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Kostas Sloukas: ‘Anadolu Efes, Final-Four’u hak ediyor’
Euroleague

Kostas Sloukas: ‘Anadolu Efes, Final-Four’u hak ediyor’

Fenerbahçe Beko’nun Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Euroleague Final-Four öncesi takımda bulunan sakat oyuncuların kendileri için bir mazeret olmaması gerektiğini ve Anadolu Efes'in Final-Four'u hak ettiğini söyledi.

14 Mayıs 2019 10:43

Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Kostas Sloukas, THY Euroleauge Final-Four öncesi açıklamalarda bulundu. Güzel bir sezon geçirdiklerini aktaran Yunan basketbolcu, “Öncelikle çok mutluyum. Bu sene yaptıklarımız için ve bugüne kadar 5 senedir yaptıklarımız için. Takımım adına da çok mutluyum. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdik. Belli zorluklar oldu, sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşadık ama takım olarak geldiğimiz noktadan dolayı gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Sakatlıkları mazeret olarak sunmamalıyız”

Sloukas, Final-Four öncesi Vesely, Datome, Kalinic ve Lauvergne'nin sakatlıklarından dolayı parkeye çıkamamalarının kendileri için bir mazeret olmaması gerektiğinin altını çizerek, “Takımı etkilediğini söylemek kolay değil. Bunu bir mazeret olarak sunmamalıyız. Cuma günü oraya gideceğiz ve elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Oradaki bütün taraftarların desteğinin de bizim arkamızda olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

“Anadolu Efes, Final-Four’u hak ediyor”

Sarı-lacivertli oyuncu, Final-Four'da karşı karşıya gelecekleri Anadolu Efes mücadelesini de değerlendirerek, “Bu tip karşılaşmalarda favori yoktur. Biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Anadolu Efes'in çok kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Final-Four'da olmayı kesinlikle hak ediyorlar. Bir takım için kesinlikle favori diyemem. Şansın da bu eşleşmede önemli bir payı olacak” diye konuştu. Sloukas, final maçlarının her zaman zor olduğunu da vurgulayarak, oyuncu grubu olarak finale kalabilmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

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Son güncelleme 10:43 | 14 Mayıs 2019
Fenerbahçe Beko Kostas Sloukas thy euroleague
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