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Hollanda 35 yıl sonra Formula 1’de!
Formula 1

Hollanda 35 yıl sonra Formula 1’de!

35 yıl sonra yeniden takvime giren Hollanda Grand Prix'sinin 8-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor

14 Mayıs 2019 13:20

Hollanda gelecek yıldan itibaren Formula 1 yarış takvimine giriyor. Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada, Hollanda Grand Prix’sinin gelecek yıldan itibaren yarış takviminde olacağı kaydedildi. Grand Prix’nin 8-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Hollanda, Vietnam’ın ardından gelecek sezon takvime eklenen ikinci yarış olurken, Formula 1 de 35 yıl aradan sonra Zandvoort Pisti’ne dönmüş olacak.

Amsterdam’a 40 dakika uzaklıkta, Kuzey Denizi kıyısında yer alan Zandvoort Pisti, 1973-1985 yılları arasında 13 yıl üst üste Formula 1’e ev sahipliği yapmıştı.

Hollanda Grand Prix’si için Formula 1 yönetimiyle en az üç yıllık sözleşme yapıldığı basına yansıdı.

Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen de gelecek yıldan itibaren ülkesinde podyuma çıkma mücadelesi veren sürücüler arasına katılacak.

Son güncelleme 13:20 | 14 Mayıs 2019
formula 1 Hollanda Grand Prix
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