Griezmann, Atletico Madrid’den ayrılacağını açıkladı!

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. Gün içerisinde kulüp başkanı Angel Gil Marin ve teknik direktörü Diego Simeone ile ayrılmak istediğini ileten bir görüşme gerçekleştiren Fransız yıldız, Twitter’dan yayınladığı video ile ayrılığı resmen duyurdu.

Griezmann, Atleti formasını son kez hafta sonu oynanacak olan Levante karşılaşmasında giyecek.

Yayınlanan videoda yıldız futbolcu, “Harika 5 yıl geçirdim. Her şey için teşekkürler. Sizler kalbimde olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Her transfer dönemin adı başta Barcelona olmak üzere birçok dev takımla anılan Griezmann’ın 1 Temmuz’a kadar 120 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Barcelona bu rakamı ödeyip, Antoine Griezmann ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Atleti’ye Real Sociedad’dan transfer olan Griezmann anlaşma gereği bonservisinin %20’lik dilim yani vergilerin düşmesiyle 24 milyon Euro da eski takımına kazandırmış olacak.

256 MAÇA ÇIKTI, 3 KUPA KAZANDI

2014 yılında Sociedad’dan Atleti’ye transfer olan 28 yaşındaki golcü oyuncu, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 256 maçta 133 gol atıp 50 asist yaptı.

Kariyerinde Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Griezmann, Atletico formasıyla; İspanya Süper Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.