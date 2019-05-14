Galatasaray’ı Sivas’ta coşkulu taraftarı karşıladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisarspor ile oynanacağı final maçı için Sivas’a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti. Otel önünde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas 4 Eylül Stadı’ndaki Akhisarspor-Galatasaray maçı yarın saat 20.45’te başlayacak.