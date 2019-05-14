SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İBB Meclisi’nde İmamoğlu vaatleri bir bir kabul edildi
Galatasaray’ı Sivas’ta coşkulu taraftarı karşıladı
Galatasaray

Galatasaray’ı Sivas’ta coşkulu taraftarı karşıladı

Türkiye Kupası Finali için Sivas'a giden Galatasaray kafilesini havalimanında taraftarlar karşıladı. Çiçekler ve meşaleler ile karşılanan takım, otobüsle havalimanından ayrılıp konaklayacağı otele geçti.

14 Mayıs 2019 18:18

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisarspor ile oynanacağı final maçı için Sivas’a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti. Otel önünde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas 4 Eylül Stadı’ndaki Akhisarspor-Galatasaray maçı yarın saat 20.45’te başlayacak.

Son güncelleme 18:18 | 14 Mayıs 2019
galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
17/05/2019 - 20:30
-
Konyaspor
Antalyaspor
18/05/2019 - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR