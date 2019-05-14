Galatasaray Başakşehir maçı için mecburen Cüneyt Çakır

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmeye aday Galatasaray- Başakşehir maçı için artık geri sayım başladı. TT Stadı'nda 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi kazanan şampiyon olacak, beraberlik halinde ise Cimbom avantajını son haftaya taşıyacak. Kader maçı öncesi taktik teknik pek çok konudan önce hakemin kim olacağı konuşuluyor. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre hakem belirlenme sürecinde bazı sıkıntılar yaşanıyor.

GÜMÜŞDAĞ'I DINLEDILER

MHK zorlu maça Halil Umut Meler'i atamayı düşünüyordu. Buna karşın Başakşenir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın “Gelecek haftaki final maçına en iyi hakemler verilmeli” sözleri işi değiştirdi. Daha önce diğer takımların benzer serzenişlerine kulaklarını tıkayan MHK, Gümüşdağ'ın bu çağrısı üzerine karar değiştirip kritik mücadeleye Cüneyt Çakır'ın atanması üzerinde sözleşti. VAR için düşünülen isim ise Ali Palabıyık.

İMDAT ÇEKICI GIBI

Avrupa’nın en önemli beş hakemi arasında gösterilen Çakır, tartışmaları azaltmak için adeta bir ‘imdat çekici' görevi görecek. Cimbom, bu sezon Çakır'la dört maçın birini kazandı. Galatasaray yönetimi, Süper Kupa'daki Akhisar ve ligdeki Beşiktaş derbisi nedeniyle Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Başakşehir, bu sezon 4 maçını yöneten Çakır'la 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi gördü; Çakır'la tek yenilgiyi Beşiktaş yaşattı.

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonluğun kaderi belli oluyor! Süper Lig`de dananın kuyruğu 33. haftada oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı ile kopuyor. Ligin son iki haftasına eşit puanla giren iki güçlü rakibin mücadelesinde kazanan haftayı lider tamamlayacak. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlgili Haberi Oku