Futbolcunun gelişiminde Güneş katkısı

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında hem takım hem de bireysel performans olarak üstün bir oyun sergiledi. Özellikle tam kapasitesini ortaya koyan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Atiba, Güven ve Dorukhan'ı kutlamak gerekiyor. Şampiyonluk maçına çıkar gibi karşılaşmaya konsantre olup taraftara güzel bir futbol izlettiler.

Gol atmasına rağmen maç kondisyonu çok kötü olan Quaresma ve müsabakaya hiç konsantre olmayan Adriano, Beşiktaş'la sanki vedalaşıyormuş gibiydi. Ayrıca Mirin'in de bu takımın stoperi olmadığı bir kez daha gözüktü.

Bir teknik adam sadece takımının performansını değil sporcularının da seviyesini en üst düzeye çıkarma adına katkılar sağlamalı. Şenol hocanın yıllardan beri en iyi özelliklerinden bir tanesi de futbolcularının gelişimine büyük katkılar sağlaması ve onları milli takıma taşımasıdır. Dorukhan'ın gelişimi görüp, nasıl A Milli Takım'a yükseldiğini, hocasının ona neler kattığını görmekteyiz. Güven'in performansı da aynı şekilde… Özellikle orta sahadaki pas alışverişleri, takımı hücuma hızlı çıkarması ve fizik gücüyle ikili mücadeleler kazanması Şenol hocanın Güven'i ne kadar geliştirdiğinin bir başka göstergesi. Adem Ljajic'in geldiği ilk günle şimdiki performansına baktığımız zaman hocanın futbolcu gelişimine etkisi siyahla beyaz kadar. Bu arada yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman ve ekibini kutluyorum.

Bu kadroyu koruyup, bir stoper transferi, beklere takviye ve iyi de bir kanat oyuncusu alırsa HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.

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