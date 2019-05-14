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Fuat Çapa: Aynı sezonu ne yaşamak ne de yaşatmak istiyorum!
TFF 1.Lig

Fuat Çapa: Aynı sezonu ne yaşamak ne de yaşatmak istiyorum!

Eskişehirspor'u sıkıntılı süreçte devralıp ligde tutan teknik direktör Fuat Çapa, geleceği hakkında konuştu.

14 Mayıs 2019 22:00

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, “Aynı sezonu yeniden ne yaşamak ne de Eskişehirspor’a yaşatmak istiyorum” dedi.

Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Çapa, yaptığı konuşmada, Eskişehirspor’da bu sezon yaşananları herkesin iyi bildiğini kaydetti.

Siyah-kırmızılı takımın zor bir süreci geride bıraktığını belirten Çapa, “Hikayesi bol olan bir sezondu. Zor ama mutlu sonuca ulaşmış bir Eskişehirspor var. Bu sadece bizim değil şehrin başarısıydı. Eskişehirspor’da daha fazla işimize odaklanmak isterdik ama şartlar bizi başka noktalara götürdü. Gelecek Eskişehirspor adına güzel olsun. Geleceğin ne göstereceğini hep birlikte göreceğiz. Sezonu tamamladık” ifadelerini kullandı.

Çapa, bir gazetecinin “Eskişehirspor’da kalacak mısınız?” sorusuna, “Sözleşmemiz 30 Mayıs’ta bitiyor. Önümüzde bir kongre var. Kongrenin sonucunu görelim. Kimler gelecek? Aynı sezonu yeniden ne yaşamak ne de Eskişehirspor’a yaşatmak istiyorum” şeklinde cevap verdi.

Son güncelleme 22:00 | 14 Mayıs 2019
eskişehirspor Fuat Çapa Spor Toto 1. Lig
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