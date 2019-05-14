Fenerbahçe’nin çok konuşulan WinWin kampanyasında 2. gün! En çok forma bağışı yapan kişi…

Fenerbahçe Kulübü’nün düzenlediği Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8 ve FB TV’nin ortak yanında 2. günde de kampanya sürdü. İlk gün Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Merve Özbey gibi ünlülerin yanı sıra 2. gün için de Beyazıt Öztürk, Emre Karayel, Eser Yenenler, Hakan Ural, Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler canlı yayına katıldı.
Obradovic başta olmak üzere Fenerbahçe Beko takımı da canlı yayına katıldı. Sarı-lacivertlilerin eski sporcuları İbrahim Kutluay ve Mehmet Aureilo da stüdyoda yer aldı. Obradovic kısa konuşmasında, “Antrenmandan geliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için yaptığınız her şeye teşekkür ediyoruz. Kulübün durumunun farkındayız. Yaptığımız işlerin sizler olmadan hiçbir anlamı yok. Desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Stüdyodaki taraftarların sık sık tezahürat yaptığı geceye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da saat 21.40’ta katıldı.
Saat 00.13 itibarıyla en çok forma bağış yapan şehirler (Toplam 116 bin forma);
1. İstanbul (48.798)
2. Ankara (9.099)
3. Rize (6.514)
4. İzmir (5.698)
5. Antalya (4.325)
6. Bursa (3.801)
7. Balıkesir (3.156)
8. Kocaeli (3.078)
9. Adana (2.884)
10. Mersin (2.802)
Alex de Souza da Brezilya’dan gönderdiği videoda şu ifadeleri kullandı;
“Herkese merhaba. Bu kampanyaya destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ali Koç ve Acun Ilıcalı’ya çok teşekkür ediyorum bu kampanya için. Benim gibi uzaktan taraftarlar da kulübe katkıda bulunmuş oluyor bu kampanya sayesinde.”
ACUN ILICALI’DAN 1907 FORMA VE REKLAM GELİRLERİ
Acun Ilıcalı yayına kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’yı da çıkarak bağışlarını açıkladı. Yasemin için 1907 forma bağışlayan Acun, Leyla için de kanalının 2 günlük reklam gelirlerini bağışladı.
Fenerbahçe’nin eski yönetici Hakan Bilal Kutluap, 1000 forma aldığını ve şehit ailelerine bağışladığını söyledi.
Canlı yayında Beyaz da 1000 forma aldığını açıkladı. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin derneği adına 1907 forma satın aldı.
Mersin Fenerbahçeliler Derneği 533 forma, Adana Fenerbahçeliler Derneği 401 forma, Denizli Fenerbahçeliler Derneği 535 forma, Kıbrıs Fenerbahçeliler Derneği ise 507 forma bağışladı.
İKİNCİ GÜN YAPILAN FORMA BAĞIŞLARI
Ali Cem Yiğitbaş: 200+100 forma
Cemil Kazancı (Kazancı Holding sahibi): 5000 forma
Fenerbahçeli Gelsenkirchen Grubu: 212 forma
Tolga Sayışman: 100 forma
Furkan Kızılay: 50 forma
Murat Dalkılıç (Kuşadalılar Fenerbahçe Derneği): 100 forma
İLK GÜN YAPILAN YAYINDA BAĞIŞLANAN FORMALAR
Zafer Algöz: 200 forma
Hamdi Akın: 1.000 forma
Bekir Okan: 300 forma
Fenerbahçe futbol takımı: 10 bin forma
Mustafa Taviloğlu: 300 forma
Abdullah Kiğılı: 300 forma
Recep Uzelli: 100 forma
Complete Group (Murat Kapki & Samet Güzel) 100 forma
Kazım Türkerler 1.500 forma
Zeynep Demirel: 250 forma
Volkan Eruçar (Fenerbahçe tribün grubu KFY kurucularından) 100 forma)
Mithat Erdem (Nusret Steakhouse ortaklarından): 500 forma
İsmini açıklamayan iş adamı: 1000 forma
Ozan Güven: 100 forma