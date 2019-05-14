Fenerbahçe WinWin kampanyasında 2. gün! En çok forma bağışı yapan kişi…

Fenerbahçe Kulübü’nün düzenlediği Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8 ve FB TV’nin ortak yanında 2. günde de kampanya sürdü. İlk gün Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Merve Özbey gibi ünlülerin yanı sıra 2. gün için de Beyazıt Öztürk, Emre Karayel, Eser Yenenler, Hakan Ural, Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler canlı yayına katıldı.

Obradovic başta olmak üzere Fenerbahçe Beko takımı da canlı yayına katıldı. Sarı-lacivertlilerin eski sporcuları İbrahim Kutluay ve Mehmet Aureilo da stüdyoda yer aldı. Obradovic kısa konuşmasında, “Antrenmandan geliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için yaptığınız her şeye teşekkür ediyoruz. Kulübün durumunun farkındayız. Yaptığımız işlerin sizler olmadan hiçbir anlamı yok. Desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Stüdyodaki taraftarların sık sık tezahürat yaptığı geceye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da saat 21.40’ta katıldı.

Saat 00.13 itibarıyla en çok forma bağış yapan şehirler (Toplam 116 bin forma);

1. İstanbul (48.798)

2. Ankara (9.099)

3. Rize (6.514)

4. İzmir (5.698)

5. Antalya (4.325)

6. Bursa (3.801)

7. Balıkesir (3.156)

8. Kocaeli (3.078)

9. Adana (2.884)

10. Mersin (2.802)

Alex de Souza da Brezilya’dan gönderdiği videoda şu ifadeleri kullandı;

“Herkese merhaba. Bu kampanyaya destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ali Koç ve Acun Ilıcalı’ya çok teşekkür ediyorum bu kampanya için. Benim gibi uzaktan taraftarlar da kulübe katkıda bulunmuş oluyor bu kampanya sayesinde.”

ACUN ILICALI’DAN 1907 FORMA VE REKLAM GELİRLERİ

Acun Ilıcalı yayına kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’yı da çıkarak bağışlarını açıkladı. Yasemin için 1907 forma bağışlayan Acun, Leyla için de kanalının 2 günlük reklam gelirlerini bağışladı.

Fenerbahçe’nin eski yönetici Hakan Bilal Kutluap, 1000 forma aldığını ve şehit ailelerine bağışladığını söyledi.

Canlı yayında Beyaz da 1000 forma aldığını açıkladı. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin derneği adına 1907 forma satın aldı.

Mersin Fenerbahçeliler Derneği 533 forma, Adana Fenerbahçeliler Derneği 401 forma, Denizli Fenerbahçeliler Derneği 535 forma, Kıbrıs Fenerbahçeliler Derneği ise 507 forma bağışladı.

İKİNCİ GÜN YAPILAN FORMA BAĞIŞLARI

Ali Cem Yiğitbaş: 200+100 forma

Cemil Kazancı (Kazancı Holding sahibi): 5000 forma

Fenerbahçeli Gelsenkirchen Grubu: 212 forma

Tolga Sayışman: 100 forma

Furkan Kızılay: 50 forma

Murat Dalkılıç (Kuşadalılar Fenerbahçe Derneği): 100 forma

İLK GÜN YAPILAN YAYINDA BAĞIŞLANAN FORMALAR

Zafer Algöz: 200 forma

Hamdi Akın: 1.000 forma

Bekir Okan: 300 forma

Fenerbahçe futbol takımı: 10 bin forma

Mustafa Taviloğlu: 300 forma

Abdullah Kiğılı: 300 forma

Recep Uzelli: 100 forma

Complete Group (Murat Kapki & Samet Güzel) 100 forma

Kazım Türkerler 1.500 forma

Zeynep Demirel: 250 forma

Volkan Eruçar (Fenerbahçe tribün grubu KFY kurucularından) 100 forma)

Mithat Erdem (Nusret Steakhouse ortaklarından): 500 forma

İsmini açıklamayan iş adamı: 1000 forma

Ozan Güven: 100 forma