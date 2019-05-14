Fenerbahçe Tolga Ciğerci’yle bir yıl daha

Sercan Hamzaoğlu / Geçirdiği ağır sakatlığı nedeniyle bu sezon sarı-lacivertli takımla hiç maça çıkmayan ve sadece 2 hafta önce çalışmalara başlayabilen Tolga Ciğerci için Ersun Yanal'ın Yönetime olumlu rapor verdi.

Fenerbahçe'yle sadece maç başı ücret karşılığında anlaşan Tolga'nın yeni sözleşmesi de aynı şartlarla olacak. Tolga'nın takımda kalacak olmasının en önemli faktörlerinden biri oyuncunun maç başı anlaşma yapmış olması.

1 yıl sonra sahalara dönmüştü

Sakatlığı sebebiyle bir yıldan fazla süredir futboldan uzak kalan tecrübeli orta saha, ilk olarak geçen hafta U21 takımıyla Akhisarspor'a karşı oynanan maçta forma giydi.

Halen daha ciddi eksikleri bulunsa da yönetim ve teknik heyet Tolga'dan fayda sağlayacağını düşünüyor. Bu nedenle sezon öncesi kampına gidecek 27 yaşındaki oyuncunun takımda tutulması ve kademeli olarak takıma dahil edilmesi planlıyor.

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