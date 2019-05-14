‘Fener Ol’ kampanyasına katılanlara Final Four hediyesi

Fenerbahçe Kulübü'nün 4 Nisan'da başlattığı ve tarihi bir başarıya imza attığı “Fener ol” projesinin başarısında başrol oynayan bölge gönüllüleri Sinan Aykol, Tolga Kahraman ve Gökay Yavuz ile kısa bir röportaj yaptık.

İspanya'da düzenlenecek organizasyondaki maçlar Ülker Spor ve Etkinlik Salon'un da Beko'nun sponsorluğunda dev bir ekran kurularak sarı-lacivertli taraftarlarla izlenecek.

Gökay Yavuz ve Sinan Aykol, Fener Ol projesi için SMS gönderen taraftarlara Final Four müjdesi verdi. Beko'yla iletişme geçtiklerini anlatan Yavuz ve Aykol, “Erkek Basketbol Takımımızın Ana Sponsoru Beko, maç izleme etkinliği düzenliyor. Biz de kendilerine başvurarak, Fener Ol kampanyası için 2000 kişilik yer istedik. Sağ olsunlar, bu konu da bize yardımcı oldular. Giriş için, Fener Ol projesine Salı günü itibarıyla 2 SMS ile katıldığını ibraz etmek yeterli olacaktır” İfadelerini kullandı.

Projeyi detaylandıran Sinan Akyol, “Fenerbahçe'miz tarihinin mali açıdan en zorlu döneminden geçmektedir. Bu husus, sportif anlamda başarısız sonuçların alınmasına neden olmaktadır. Fenerbahçe için hedeflediğimiz başarılara ve kurduğumuz hayallere ulaşabilmek için kulübün, Cumhuriyetin Kurtuluş Mücadelesinde ve 3 Temmuz sürecinde gösterdiği birlik ve beraberliği yeniden ortaya koymalıdır” dedi.

Gökay Yavuz ise “Fenerbahçe'nin bugün içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığa çıkışı, tüm Fenerbahçelilerin gayreti ve katkısı ile olacaktır. Mali açıdan güçlü Fenerbahçe için tüm Fenerbahçelileri ve dostlarını kendi maddi olanakları çerçevesinde bu yükün taşınması surecine katkıda bulunmaları gerekmektedir. “ değerlendirmesinde bulundu.

20 kişilik bir ekip olduklarını vurgulayan Aykol ve Yavuz, Türkiye'nin her yerinde, üniversitelerde, meydanlarda stantlar kurduklarını ve çok iyi geri dönüş aldıklarını vurguladılar.