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Eskişehir´de `Fener Ol´ kampanyasına tepki!
Fenerbahçe

Eskişehir´de `Fener Ol´ kampanyasına tepki!

Eskişehir´de Fenerbahçe´nin 'Fener Ol' kampanyası için asılan bilbord afişleri, Eskişehirspor taraftarınca sprey boyalarla kırmızı renge boyanarak üzerine 'ESES OL' yazıldı. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, "Bilboardlar yanlış basılmış düzelttik arkadaşlar" yazarken, taraftarın tepkisi üzerine büyükşehir ekiplerince afişler kaldırıldı.

14 Mayıs 2019 15:02

Fenerbahçe Spor Kulübü´nün başlattığı ‘Fener Ol’ kampanyasının reklam afişleri Eskişehir sokaklarındaki bilbordlara asıldı. Kentin birçok noktasında görülen kampanya afişlerinde yer alan sarı-lacivert formalı fotoğraf, Eskişehirspor taraftarları tarafından sprey boyalarla kırmızıya boyandı ve üzerine ‘ESES OL’ yazıldı. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, afişlerin son fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, “Bilboardlar yanlış basılmış düzelttik arkadaşlar” yazdı. Eskişehirspor taraftarları sosyal medyadaki bu paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda da yorum yaptı.

AFİŞLER KALDIRILDI

Eskişehirspor taraftarlarının tepkisi üzerine kentteki bilbordlarda asılı olan ‘Fener Ol’ kampanyası afişleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekiplerince kaldırıldı. Murat Diri, kentin takımına sahip çıktıklarını ve kimseye karşı düşmanlık ve kin beslemediklerini ifade ederek, “Eskişehirspor taraftarları olarak kentimizin takımına sahip çıkıyoruz. Kimseye düşmanlığımız yok, aynı tutumu diğer Anadolu şehirlerindeki takım taraftarlarından da bekliyoruz. Afişler asıldıktan sonra taraftarlarımız boyalarla afişleri değiştirdi. Gelen tepkiler üzerine de büyükşehir belediyemiz afileri kaldırdı” dedi.

14 Mayıs 2019 `Fener Ol` kampanyasına katılanlara Final Four hediyesi Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde İspanya'da 17-19 Mayıs'ta katılacağı Dörtlü Final'i, Fener Ol projesine en az 2 SMS gönderen 2000 sarı-lacivertli taraftar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:03 | 14 Mayıs 2019
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