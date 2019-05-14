Çaykur Rizespor Galatasaray maçının tekrarı için TFF’ye resmen başvurdu!

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray’ın 3-2’lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar’ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti.

Başkan Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açaklama ile Galatasaray maçının tekrarı için TFF’ye başvuru yaptıklanı kaydetti. Hasan Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF’ye yaptık.”

Ne yaşanmıştı?

İki takım arasında Rize’de oynanan maçta Galatasaray korner kullanırken, topun oyuna girmediği anda Marcao, Abarhoun ile girdiği mücadelede yerde kalmış ve pozisyonu VAR’da inceleyen Serkan Çınar penaltı kararı vermişti.

Bu pozisyonun ardından bazı hakem hocaları, “Futbolcuların, topun oyunda olmadığı anlardaki eylemleri için sadece disiplin cezaları (sarı ve kırmızı kart) verilebilir, teknik kararlar (penaltı, direkt ya da endirekt vuruş) verilemez. Kural hatası var” yorumunu yapmıştı.

IFAB kurallarında yer alan 12. maddeye göre, ‘Direkt, endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları’ yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.

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