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Bursaspor kritik virajda! Göztepe’ye yenilirse…
Bursaspor

Bursaspor kritik virajda! Göztepe’ye yenilirse…

Süper Lig'de adeta "kabus" gibi bir ikinci yarı geçiren Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek, 7 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi ve küme düşme hattında kritik bir galibiyet aldı. Ligde 33 puanla 16. sırada bulunan Bursaspor, 19 Mayıs Pazar günü bir sıra üstünde bulunan Göztepe ile kritik maça çıkacak.

14 Mayıs 2019 13:17

Spor Toto Süper Lig’de adeta “kabus” gibi bir ikinci yarı geçiren Bursaspor, 32. haftada konuk olduğu Antalyaspor’u 1-0 yenerek, 7 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi ve küme düşme hattında kritik galibiyete imza attı. İkinci yarıdaki 14 maçının sadece 1’ini kazanmış olarak Antalyaspor deplasmanına giden Bursaspor, elde ettiği galibiyetle tünelin ucunda ışık gördü. Puanını 33’e yükselten Bursa temsilcisi 16. sıraya çıkarken, son 2 haftaya girilirken umutlarını da arttırdı.

MESUT BAKKAL’IN İLK GALİBİYETİ

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal, ligde ilk galibiyetine ulaştı. Bakkal yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Antalyaspor maçı öncesinde çıktığı 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alıp, sadece 2 puan toplayabilmişti.

Takımının başında sezonu Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla tamamlayacak Bakkal, kümede kalma hedefinde yoğun mesai harcayacak.

GÖZTEPE MAÇI KRİTİK

Ligde 33 puanla 16. sırada yer alan Bursaspor, 19 Mayıs Pazar günü 34 puanla bir basamak üstünde bulunan Göztepe ile kritik bir maç oynayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda kader maçına çıkacak yeşil-beyazlılar, kazanarak son haftaya düşme hattının üzerinde girmeye çalışacak. Bursaspor, rakibine mağlup olması durumunda ise bitime bir hafta kala ligden düşmeyi garantileyecek. Maçın beraberlikle tamamlanması durumunda ise Göztepe ile Bursaspor arasındaki puan farkı korunacak ancak sıralama Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un alacağı sonuca göre şekillenecek.

GÖZTEPE SON HAFTALARDA FORMDA

Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Göztepe, son üç maçında başarılı bir performans ortaya koydu.

İzmir temsilcisi, son 3 maçına şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir’i (2-0) ve Antalyaspor’u (4-1) yenip, Demir Grup Sivasspor ile de (3-3) berabere kaldı.

Son güncelleme 13:17 | 14 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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