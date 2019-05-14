SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bütçede kırmızı alarm!
Dünyadan Futbol

Brezilya’da yasa boğan olay! İnsanların korku dolu bakışları arasında…

Brezilya'da oynanan bir futsal maçında tüm izleyenleri şoka sokan bir olay meydana geldi. Sao Carlos ile Taubate arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Isildo Fabiano Bianchi da Silva, maçı yönetirken bir anda yerden kaldı. 44 yaşındaki hakem, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumdu.

SKOR DIŞ HABER 14 Mayıs 2019 12:00

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde oynanan bir futsal maçını izlemeye gidenler, yasa boğan bir olaya tanıklık etti.

Sao Carlos ile Taubate arasındaki karşılaşmanın hakemi 44 yaşındaki Isildo Fabiano Bianchi da Silva, karşılaşma 0-0 berabere giderken, bir anda yere yığıldı. Önce dizlerinin üzerine çöken Isildo Fabiano Bianchi da Silva, daha sonra tüm vücuduyla parkeye düştü. Futbolcu ve seyircilerin korku dolu bakışları arasında baygınlık geçiren Isildo Fabiano Bianchi da Silva’ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Tüm futbolcular, teknik ekip ve seyirciler, yaşanan olay sonrası büyük şok yaşadılar. Daha sonra sedyeye konulan Isildo Fabiano Bianchi da Silva, seyircilerin alkışları eşliğinde saha kenarına taşındı. Ambulansla en yakın hastaneye götürülen Isildo Fabiano Bianchi da Silva, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan acı olay sonrası karşılaşma yarıda kaldı.

Son güncelleme 12:53 | 14 Mayıs 2019
brezilya futbol Isildo Fabiano Bianchi da Silva
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
17/05/2019 - 20:30
-
Konyaspor
Antalyaspor
18/05/2019 - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR