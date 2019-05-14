Brezilya’da yasa boğan olay! İnsanların korku dolu bakışları arasında…

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde oynanan bir futsal maçını izlemeye gidenler, yasa boğan bir olaya tanıklık etti.

Sao Carlos ile Taubate arasındaki karşılaşmanın hakemi 44 yaşındaki Isildo Fabiano Bianchi da Silva, karşılaşma 0-0 berabere giderken, bir anda yere yığıldı. Önce dizlerinin üzerine çöken Isildo Fabiano Bianchi da Silva, daha sonra tüm vücuduyla parkeye düştü. Futbolcu ve seyircilerin korku dolu bakışları arasında baygınlık geçiren Isildo Fabiano Bianchi da Silva’ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Tüm futbolcular, teknik ekip ve seyirciler, yaşanan olay sonrası büyük şok yaşadılar. Daha sonra sedyeye konulan Isildo Fabiano Bianchi da Silva, seyircilerin alkışları eşliğinde saha kenarına taşındı. Ambulansla en yakın hastaneye götürülen Isildo Fabiano Bianchi da Silva, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan acı olay sonrası karşılaşma yarıda kaldı.